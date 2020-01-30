新竹市政府為讓成功活化的東門市場硬體再升級，規畫耐震補強設計已於日前通過經濟部前瞻計畫專案審查，獲得中央補助近千萬，將於今年中旬投入數千萬元，進行市場整建及耐震補強工程，開啟市場活化新里程碑。

市府指出，設立於1900年的東門市場曾是台灣最大的市場，1977年改建為地上3層、地下1層的現代化建物，成為全台第1座集合市場，更是新竹市第1座有手扶梯的商場，是當時最時髦的賣場，進駐許多舶來品商店。

但隨著時代變遷，建築物構造及設備逐漸老化，傳統市場榮景已不在，新竹市政府近年陸續啟動東門市場活化利用的各項再造工程，包含年輕的力量在東門市場萌芽茁壯的「東門青年基地」，東門市場創意美食名店進駐等，短短幾年已吸引近40餘家年輕店家進駐開店，不少店家甚至成為排隊美食名店，入夜後更是有如不夜城，相當熱鬧。

東門市場終究是棟老建物，為安全考量及提升硬體需求，再升級整體消費環境，市府將再投入5808萬元，進行內部整修及耐震補強工程，包括屋頂隔熱防水、220V電路系統及機電配管配線工程、自動撒水設備工程、汙水處理設備及排水工程、室內裝修工程等，完工後可提供更安全、舒適、整潔的市場環境，賦予老市場展新的樣貌。

產發處長張力可表示，經過多次的規畫設計研議討論後，現已進入完成階段，耐震補強設計於今年1月初經經濟部前瞻計畫的耐震補強專案審查會議審議通過，後續將儘速整理相關書圖文件後，辦理工程發包作業，期望能在今年底前完成耐震補強及整建工程。

而施工過程也將以最不影響攤商營運的方式進行，完成後再進行空攤活化招商作業，讓東門市場活化利用再升級，提供在地青年創業圓夢空間。

(中時 )