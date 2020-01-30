苗栗縣教育處針對2月2日開學日，通令各校須作好全面消毒工作。〔謝明俊攝〕

為應2月2日的開學日，苗栗縣政府教育處已通令縣內各級學校，在開學日前進行校園全面消毒，並且在疫情降溫前，學校每周末都須進行全面消毒。自上班日起，各校都須設置告示牌，提醒教職員工如出現咳嗽或流鼻水等呼吸道症狀時，應配戴口罩、勤洗手，如有家長、訪客及廠商進入校園，務必要求戴口罩及量體溫。

苗栗縣政府30日上午在衛生局召開疫情會議，教育處特別針對2月2日開學日提出工作因應報告，為避免校內疫情爆發，教育處已請各級學校務必配合下列事項，包括：請各校在開學日前進行校園全面消毒，並於疫情降溫前，每週末都須進行全面消毒。

其次是自上班日起，請各校設置告示牌，提醒教職員工生如出現咳嗽或流鼻水等呼吸呼吸道症狀應配戴口罩、勤洗手，同時，如有家長、訪客及廠商進入校園，務必要求戴口罩及量體溫。各校於開學前備妥足夠相關物資，包括口罩、額溫槍、消毒用品、肥皂等物資。

(中時 )