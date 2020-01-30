肺炎疫情肆虐 離岸人民幣驚破7 16:242020/01/30 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸經濟表現受到新型冠狀病毒肺炎疫情拖累，市場恐慌情緒蔓延至匯市。離岸人民幣（CNH）30日持續走貶，兌美元一度貶破「七」大關，低見7.0038，觸及2019年12月底的低位。截至30日下午3時56分，離岸價報6.9954，貶逾250個基點。 (工商 ) #離岸人民幣 #貶破 #肺炎疫情 #擴散 #大陸經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎疫情擴大 華航緊急宣布取消30航班 18:482020/01/26 生活 受肺炎疫情影響 陸銀保監會：加強金融服務 13:042020/01/27 兩岸 武漢肺炎疫情延燒 日股收盤重挫逾2％ 17:472020/01/27 國際 2020武漢風暴》記取SARS教訓 封城能救起陸經濟？ 16:452020/01/27 財經 因應武漢肺炎疫情 華航改發餐盒 17:112020/01/27 生活 武漢肺炎疫情嚴峻 柯市府下令第一線人員戴口罩 18:222020/01/27 政治 不因武漢肺炎疫情暫緩連署 二階段罷韓行動起跑 15:432020/01/28 政治 武漢肺炎疫情評估 WHO總幹事：不主張撤僑 不必過度反應 16:222020/01/28 兩岸 2020武漢風暴》武漢肺炎疫情擴大 美股大跌、金價走堅 21:302020/01/28 財經 武漢肺炎 柏文健身強化通風換氣設備 21:012020/01/29 財經 財經熱門新聞 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 是你嗎？在小七買10元報紙 幸運中千萬發票大獎 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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