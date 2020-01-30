大陸經濟表現受到新型冠狀病毒肺炎疫情拖累，市場恐慌情緒蔓延至匯市。離岸人民幣（CNH）30日持續走貶，兌美元一度貶破「七」大關，低見7.0038，觸及2019年12月底的低位。截至30日下午3時56分，離岸價報6.9954，貶逾250個基點。

(工商 )

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