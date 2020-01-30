立法院第10屆立法委員將在2月1日宣誓就職並選出正副院長，民進黨立院黨團今（30）日召開籌備會，會中選出立委柯建銘續任黨團總召、立委鄭運鵬擔任幹事長，立委鍾佳濱任書記長，並決議推出不分區立委當選人游錫堃與現任副院長蔡其昌搭配參選正副院長。

民進黨立法院黨團召開籌備會，由所有新任立委出席討論立法院正、副院長人選，及決定民進黨團三長。柯建銘指出，今日黨團會議最重要的任務是決定立法院正、副院長人選，游錫堃過去擔任過行政院長、民進黨主席等職務，聲望及威望均足夠，黨籍立委一致支持游當立法院長；蔡其昌在立院副院長任內表現傑出，游蔡配是民進黨推出的「最佳拍檔」，因此今天全體一致鼓掌通過。

柯建銘說，感謝立委陳明文的禮讓與支持，黨團總召由他自己出任黨團，幹事長是由鄭運鵬擔任，也要感謝陳亭妃委員的禮讓，書記長原本意徵召周春米，後來鍾佳濱有意擔任，而周也支持鍾，因此由鍾佳濱出任。柯建銘指出，很高興民進黨的團結度非常高，這幾個重大決議都是3分鐘內就敲定；他說，民進黨是國會最大黨，未來也會負責改革國會、新文化的建立。

(中時電子報)