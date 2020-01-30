大陸武漢肺炎疫情爆發，為了維持國內口罩供應，引發政界及演藝界批評政府「暫停口罩出口」措施，甚至還有藝人在私人臉書爆粗口，辱罵政府狗官一事。新北市侯友宜今（30）日出席活動受訪時表示支持中央的做法，直言要先學會保護自己、照顧國人，強調這是每個政府官員應盡之責。

因應春節爆發疫情，侯友宜開春後上班首日行程也臨時新增到幼兒園、區公所、大眾運輸場所，視察相關防疫作業，對於中央宣布「暫停口罩出口」一個月政策，侯友宜表示，我們要先學會保護自己，學會照顧國民，而照顧自己的國民，更是每個政府官員應盡責任，因為防疫不分你我；中央、地方同心齊力作戰，因此市府團隊從過年期間到現在，沒有一天休息，全力備戰，基調與行政院長蘇貞昌是相同的。

日前在行政院宣布因大陸武漢肺炎疫情肆虐，全球口罩嚴重供不應求，為了維持國內口罩供應，「暫停口罩出口」一個月，事後前總統馬英九痛批「氣度不夠」，國民黨榮譽副祕書長蔡正元也開嗆「人笨真的無藥醫」，演藝界也批評聲不斷，其中藝人范瑋琪更在私人臉書爆粗口，辱罵蘇貞昌「臭流氓」、「王Ｘ蛋」，遭到網友群起砲轟，雖然後續道歉及回應，仍引發持續反彈。

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(中時電子報)