范瑋琪「狗官」事件持續延燒。(中時資料照片)

武漢肺炎肆虐，女星范瑋琪因不滿台灣限制口罩出口一個月的決策，在私人臉書爆粗口怒罵行政院長蘇貞昌「狗官」，有在道歉後跟網友互戰開槓，最終不堪風波延燒，崩潰喊出「到此為止」，讓嫁給台人的「上海妹子」廣告小妹忍不住又開腔，這回卻是「轉性」，點出范范三大錯誤，忍不住心生憐憫，說要體貼她。

范瑋琪為口罩禁出口痛罵政府及蘇揆，引發眾怒，事後她雖道歉，然今凌晨卻又分享家人安慰文，表示會謹遵父母教誨，做到人溺己溺、不分種族，然兩次發文都被認為沒搞懂自己錯在哪裡，加上她忍不住跟網友開戰激辯，老公陳建州又緩頰失敗，因此讓情況加焦土化，最終范范在今天中午貼出全黑照片，喊停道此為止。

為此，來自上海、日前才跟范范說大陸不缺口罩的網路紅人「廣告小妹」，又發表了想法，表示自己正試著冷靜，「我必須拿出對老公一百倍的包容，去體諒范瑋琪」，原因有三，首先體諒她引用「日本捐一千隻口罩給中國」的新聞為自己開脫，澄清「數量是一百萬，而且日本沒有要捐」，再者體諒范范英文程度不如預期，連句點使用方法都錯誤，「當初卻很有勇氣各種誤導咱她是哈佛畢業生」。最後「體諒她公司沒有公關但有個腦包老公」。

廣告小妹透露曾見過范范一次，本人很美，「阿槿是個簡單的人類，對美女就是沒辦法下狠手，本宮非體諒她不可，請眾卿見諒(轉身繼續敲木魚)」，而有網友問她，「阿瑾的小本本裡面沒有她嗎？還是她倆夫妻之前排不上邊？」，廣告小妹則說：「有她。但她因為手段低端沒有任何一件能讓我嘖嘖稱奇，所以…我都把她跟吳佩慈放在同一類」。

(中時電子報)