台中市長盧秀燕（右）訪視位於后里的口罩貿易商，了解上游鋪貨及供貨情況。（王文吉攝）

何啟功說明8元口罩由來(衛福部網站擷圖)

政府限購口罩，不少民眾抱怨零買的口罩又貴又不衛生。衛福部次長何啟功今天表示，每個口罩8元，是經濟部長沈榮津協調業者定出的價格，因四大超商中有業者反映成本不同，所以口罩才無法依政府收購較低的價格販售。

何啟功說，政府原來跟四大超商說明時是由政府直接供貨，但某些超商物流成本及佈點成本較低，所以可用原先購買價格去銷售，其他超商說不行，因為對他們來講成本不一樣，所以才會出現8元的價格，這是經濟部長沈榮津親自協調業者所定出的價格。

他說，當時討論是說，50片一包，加上人事成本，因為超商要先包好了才能賣，要說口罩價格高，只能說每個超商成本不一樣，等生產量提升後價格就會回到原來的機制。

何啟功也表示，口罩整盒賣是按戰備物資價格後來定出8元，但到醫院販賣機買可能是10元、15元，基本上階段性的因應是因為戰備物資調控，在春節期間沒有物流的情況下，能配置到通路去，也才會限量購買。

(中時 )