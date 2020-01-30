陸逾20家超市齊發聲：保供應 不漲價 16:282020/01/30 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎擴散。圖為武漢醫院重症隔離病房。（圖／新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據《每日經濟新聞》報導，近日，大潤發、新華都、綠地優選、蔔蜂蓮花、邯鄲陽光、合肥紅府、香江百貨等超過20家超商品牌表示，對於米麵糧油、生鮮蔬菜、民生用品，超市承諾保供應、不漲價，呼籲消費者理性購物，不必囤貨。 (旺報 ) #漲價 #超市 #生鮮 #蔬菜 #民生用品 也許您會感興趣 推薦閱讀 量販超市獨家限量 伴手好禮送進心坎裡 04:092020/01/26 時尚消費 武漢肺炎／網拍「封城市景」鬧區變空城：這不是電影！ 15:072020/01/26 兩岸 武漢肺炎／封城後超市食物漸穩 市民苦搜防護物資 12:212020/01/28 國際 顧客質疑口罩漲價遭毆 陸店員遭行政拘留8日 18:562020/01/28 兩岸 亞洲觀光客橫掃藥局口罩 日超市：會照常補貨 21:392020/01/28 生活 中時記者直擊廣東省東莞市 還有人戴棉布、海綿口罩 13:062020/01/29 生活 冷凍可久放？食藥署籲「五要」遠離食物中毒 14:022020/01/29 風格 西螺口罩廠初四晚開賣 佛心不漲價 14:372020/01/29 社會 兩岸熱門新聞 防控疫情神操作！吉祥航空原定關西飛上海 起飛後直送武漢 - 兩岸 失控！門遭釘死、砍殺舉報人 武漢肺炎引爆殺戮 - 兩岸 世衛秘書長警告：可能爆發更大規模肺炎疫情！ - 兩岸 陸欲接回遊客 批准境外至武漢包機 - 兩岸 - 工商 蘇揆口罩之亂恐爆兩岸對撞 港媒體人批：這政府怪怪的 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。