據《每日經濟新聞》報導，近日，大潤發、新華都、綠地優選、蔔蜂蓮花、邯鄲陽光、合肥紅府、香江百貨等超過20家超商品牌表示，對於米麵糧油、生鮮蔬菜、民生用品，超市承諾保供應、不漲價，呼籲消費者理性購物，不必囤貨。

(旺報 )

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