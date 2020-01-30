藝人范瑋琪深夜突然在社群軟體上PO出道歉文，沒想到她以中英文方式向父母家人道歉，卻被不少網友還有基隆市議員發現當中文法多處錯誤，讓人不敢相信這是留學過「哈佛」，甚至出道前當過補教老師的程度。

藝人范瑋琪深夜向家人道歉，並在IG和網友道歉。（圖／翻攝自范瑋琪臉書）

基隆市議員張之豪就在臉書上直呼：「我不常指出別人的英文錯誤，如果有，那是因為她是哈佛范瑋琪。」一、always跟constantly都是頻率副詞，這兩個字要表達的頻率不同，所以不能兩個疊著用，要嘛always，要嘛constantly，請自己選擇一個。

基隆市議員張之豪在臉書批評范瑋琪號稱哈佛，英文竟然這種程度。（圖／翻攝自張之豪臉書）

二、頻率副詞後面的動詞要用現在式，不能加ing。ing叫現在進行式，是指涉當下的動作，但頻率副詞要講的是一個常態，不是現在。

三、throughout是一個字，不是兩個字，不是through out，是throughout。

他表示以上都是台灣國中一年級（30年前），也就是第一年的英文課就會學到的文法，沒有知識霸凌的問題，這是常識。

(中時電子報)