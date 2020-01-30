受武漢肺炎疫情蔓延影響，反向ETF成為資金避險去處，吸引大量投資人搶進，元大滬深300反1（00638R）30日成交爆出1.88萬張，改寫歷史大量，成交熱絡。

台股鼠年開紅盤遭遇武漢肺炎疫情衝擊，指數大跌696點，市場避險情緒升溫，買盤轉向湧入反向ETF，尤其以連動陸股的相關商品成交量能顯著增加，元大滬深300反1單日成交量達18,890張，超越去年5月6日的9,292張，創下歷史最高成交張數。

法人分析，由於受到農曆春節期間武漢肺炎疫情快速蔓延影響，並考慮春節前市場已預先部分反應，預期中國市場於開盤後仍將有5～7％補跌空間。

依據過往疫情對金融市場的影響，預期武漢肺炎疫情對金融市場仍屬於短期影響，SARS期間上證指數歷時約0.5個月由高點回落約10％，因此一旦疫情達到高峰期之後，市場將逐漸回歸到基本面，觀察目前評價，上證綜指、滬深300指數評價分別為動態PE 12.77X、12.15X，過去十年平均分別為13.92X、12.5X，因此即便考量可能的企業獲利下修風險，整體評價仍於合理區間內，下檔風險較可控。

投顧法人建議，由於反向ETF主要為提供投資人於看空市場時的短期投資工具，在操作策略上，可以三個階段進行觀察，第一、武漢肺炎疫情蔓延若有持續擴大的趨勢，投資人看空大盤，則可續抱元大滬深300反1等陸股反向ETF。

其次，若疫情蔓延速度有逐漸趨緩的現象，且大盤跌幅放緩，則投資人可逐步出場。

第三、若感染人數不再上升、則疫情可能已達到高峰，考量當疫情達到高峰後，股市可能觸底反彈，投資人應適時出場元大滬深300反1基金，建議可轉持有原型或正2商品，如元大滬深300、滬深300正2基金。

(工商 )