有鑑ABS近年需求持穩活絡，國喬（1312）、台化（1312）相繼推動大陸擴建計畫，期盼伺機擴大搶市；尤其，今年ABS僅有國喬與奇美合作的漳州60年萬噸ABS完工投產，台化寧波25萬噸ABS則在2021年開出，有助長期營運利基加分推進。

近三年中美石化新產大舉開出，衝擊石化行情從景氣高檔拉回整理，包括PE、PP、EG、PTA、SM無一倖免。不過，PS近三年並無新產開出，ABS也因先前新產有限、新應用需求持穩放大，今年產業供需壓力相對較輕，國喬、台化及台達化（1309）營運疏壓。

ABS以SM為原料用於汽機車業、手提箱、水管閥門、玩具、資訊產品、電器產品外殼等。

分析師指出，國喬105～107年認列投資大陸損益金額為台幣5.73億元、14.03億元及9.06億元。鎮江奇美2019年前3季認列利益近9億元，推估2019全年獲利貢獻有機會突破2018年10億元。今年伴隨新產加盟，獲利有望蓄勢增長，對國喬當前面臨的SM新產開出壓力，增添營運收益支撐力道。

(工商 )