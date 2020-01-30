地球暖化威脅愈顯急迫，未來全球糧食供應面臨嚴峻挑戰，德化工大廠巴斯夫宣布亞太區農業解決方案部的全新區域性生產中心已於日前在新加坡動工興建，具備多種用途的新廠預計2021年第三季完工，未來可處理6種不同的製劑技術，提供巴斯夫專利作物保護產品予快速成長的亞太市場，因應區域內種植戶的需求。

巴斯夫表示，新工廠全面投產後，年均產能將達到700萬公升，足以為2千萬公頃的農田供應產品，並雇用超過25名員工，有助更快回應亞太區種植戶對巴斯夫創新及永續農業解決方案的需求。

巴斯夫全球122,000名員工，2018年全球銷售額約630億歐元。其中，農業解決方案部與種植戶、農業專家、病蟲害管理專家等各方人士合作，投資研發包括種子和性狀、化學和生物作物保護、土壤管理、作物健康、蟲害防治和數位化農業等領域；2018年農業解決方案部銷售額達62億歐元。

巴斯夫農業解決方案部亞太區負責人谷達福（Gustavo Palerosi Carneiro）指出，新工廠是最終選擇新加坡的原因是公司現有的基礎設施能加速此項目快速啟動。此外，新加坡為世界級物流中心，與多數亞太區國家簽訂自由貿易協定，是投資設廠的理想地點。

此外，巴斯夫最近在亞太區推出數個創新產品，幫助種植水稻、水果和蔬菜等關鍵作物的農戶可用更永續方式防治害蟲並提高產量。這些產品包括採用巴斯夫全新活性成分英威（Inscalis）及銳收（Revysol）的作物保護產品，幫助農戶以更永續的方式防治作物害蟲和病害。新工廠將生產含有這兩種活性成分的產品，以及即將上市的數款創新產品。

(工商 )