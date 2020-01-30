東出昌大與女演員唐田英里佳的婚外情，不僅重創兩人形象，也波及同劇演員，與東出昌大共同主演日劇《刑警和檢察官》的桐谷健太，昨日出席活動時被問到此事，苦笑表示：「現在能說的是，我將與工作人員和演員們全力以赴製作出最棒的作品。」他不諱言現在有人對東出昌大抱持著厭惡感，但這是他首次主演的連續劇，如果大家可以賞臉收看，他會非常開心，可惜觀眾並不埋單，《刑警和檢察官》收視從12%跌至9.7%。

桐谷健太（左）首次主演電視劇，卻因東出昌大（右）外遇影響收視率。（圖／翻攝自網路）

現年31歲的東出昌大，在2015年與渡邊謙的女兒杏結婚，兩人育有二女一男，不過在2017年杏懷孕期間，東出昌大與當時還未成年的唐田英里佳搞不倫，事件爆發後，東出昌大遭四家廣告公司解約，可能要賠償6億日圓的違約金。

唐田英里佳則自肅反省，她在最新日劇《請別在病房裡誦經》的戲分已被刪光，之後的場面也將不會拍攝。而她另一部尚未公開的作品《把100個字的創意變成電視劇》恰巧描述不倫，且台詞中還出現了「東出」，該劇關係者透露：「因為她飾演的是本人，所以劇本是與唐田一起商量完成的，東出昌大是她的朋友，所以加進了台詞。」該劇來不及重新拍攝，可能會用別的節目代替播出。

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(中時電子報)