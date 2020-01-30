國民黨黨主席補選將在三月進行，表態參選的黨籍立委江啟臣、前副主席郝龍斌，近期成為媒體關注的焦點，原有意參選的前台北縣長周錫瑋，在考量局勢後今天表示「不選」，轉而支持江，並在今天受訪時強調，國民黨要改革，現有4個面向可以思考。

據港媒《中評社》報導，周錫瑋今接受媒體聯訪時，針對國民黨改革和黨主席補選議題。他認為，國民黨現在有4個面向應思考，第一，如何能贏回民心，第二，怎樣樣才讓全黨真心團結，第三，兩岸要和平共榮，政策論述必須要有新的架構。第四，該如何保護像高雄市長韓國瑜一樣的藍營縣市長，不會遭受綠營和側翼、網軍等打手霸凌。他認為，國民黨現階段最好用「集體領導的方式」。

對於台南市黨部主委謝龍介「可能」會在下月宣布參選意願，周錫瑋指出，國民黨現在碰到的問題太多太多，不光是面臨黨工薪水發放、黨未來的路線方針以及能否團結問題，甚至能否順應民心和時代的變遷做改革，都是刻不容緩的問題。他強調，只有團結共同面對，才是解決問題的唯一辦法。

(中時電子報)