為防範武漢肺炎疫情，兆豐金(2886)旗下兆豐銀取消原訂1/30開工日舉行的新春團拜，改由董事長張兆順董率高階主管以視訊會議方式向海內外同仁拜年並宣導防疫SOP。兆豐銀在上班日前一晚派員專車連夜運送1萬多個口罩供桃竹苗及中南部地區同仁使用，並已增購10萬口罩，以備長期防疫工作，未來將分批發送至全台108個營業單位，並確保額溫槍、消毒酒精及抗菌洗手等需求物資來源無虞。另外，行員若有被強制隔離或強制檢疫者，將給予公假。

兆豐銀在上班日前三天，行便啟動防疫應變計畫，昨天(1/29)尚未開工，總經理蔡永義便召集一級主管召開防疫會議，訂定行員健康、物資調度、大廳服務、營運備援等四大項防疫SOP。

一、行員健康方面，規定行員全面配戴口罩服務客戶，每日早上及中午各量一次體溫，近期有出入境中國、香港地區的同仁，每日追蹤回報健康情況，並減少拜訪客戶及參與交流活動。若有被強制隔離或強制檢疫者，將給予公假。

二、物資調度方面，上班日前一晚派員專車連夜運送1萬多個口罩供桃竹苗及中南部地區同仁使用，並已增購10萬口罩，以備長期防疫工作，未來將分批發送至全台108個營業單位，並確保額溫槍、消毒酒精及抗菌洗手等需求物資來源無虞。

三、大廳服務方面，對每位進入營業廳的客戶測量體溫，若客戶有咳嗽症狀，將主動關懷並建議配戴口罩，勸導迅速就醫。

四、營運備援方面，建立聯行備援機制，如分行所在地區疫情嚴重，將啟動聯行備援機制，確保營運不中斷。

(時報資訊)