《產業》承億文旅防疫措施上膛，僅零星訂單取消 16:312020/01/30 時報資訊 林資傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 承億文旅集團旗下擁有淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島、花蓮山知道等6處據點，主打一館一主題特色。（翻攝承億文旅官網／記者林資傑台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因應武漢肺炎疫情升溫，文創設計旅店承億文旅集團表示，旗下6處據點自春節起已落實館內所有從業人員每日體溫監測、第一線人員全面配戴口罩，飯店現場亦提供乾洗手、酒精等消毒用品供旅客使用，並協助入住旅客測量體溫。 承億文旅集團旗下擁有淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島、花蓮山知道等6處據點，主打一館一主題特色。品牌長簡巧珊表示，截至目前僅有零星訂單取消，均為原定自中國大陸地區來台的自由行旅客。 (時報資訊) #承億文旅 #飯店 #據點 #武漢肺炎 #防疫 #訂單 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北旅館自律 櫃檯餐飲房務須量體溫、戴口罩 12:432020/01/26 社會 想要愈睡愈美、愈年輕 記得做到4件事 18:002020/01/27 生活 台中中山醫大附醫新門禁 進入全面量體溫、戴口罩 13:142020/01/27 生活 馬偕全台醫院陪病限2人 謝絕訪客 13:362020/01/27 生活 台中慈濟醫院設防疫門禁 出入戴口罩、洗手、量體溫 17:152020/01/28 生活 進醫院戴口罩 中榮防疫紅外線測體溫 19:442020/01/28 社會 百貨業防疫 上班打卡一律量體溫 21:002020/01/29 財經 盧秀燕召開防疫會議 市議會人員將實施體溫測量 11:592020/01/30 生活 《電纜股》艾美特防疫新品氣窗屏幕問診桌追加訂單 11:422020/01/30 財經 《電腦設備》樺漢：生產未受疫情影響，Q1訂單如期出貨 13:582020/01/30 財經 財經熱門新聞 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 是你嗎？在小七買10元報紙 幸運中千萬發票大獎 - 財經 - 工商 爆發肺炎…陸iPhone廠危險？富士康回應了 - 財經 殺700點不夠慘？政院：國安基金進場時機還沒到 - 財經 - 工商 台股狂瀉近700點 網4字定義歷史上的今天 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。