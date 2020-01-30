因應武漢肺炎疫情升溫，文創設計旅店承億文旅集團表示，旗下6處據點自春節起已落實館內所有從業人員每日體溫監測、第一線人員全面配戴口罩，飯店現場亦提供乾洗手、酒精等消毒用品供旅客使用，並協助入住旅客測量體溫。

承億文旅集團旗下擁有淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島、花蓮山知道等6處據點，主打一館一主題特色。品牌長簡巧珊表示，截至目前僅有零星訂單取消，均為原定自中國大陸地區來台的自由行旅客。

(時報資訊)