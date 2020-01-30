雷洪30日出席大愛劇場《大林學校》首映會，被問過年怎麼過時，他透露今年把8個小孩都叫回來圍爐，也帶著「老婆」回苗栗泰安泡個溫泉，「老婆」二字一出口媒體大驚，2016年因投資失利、慘賠6000萬而解散「一妻五妾」的他，大方坦承：「我去年登記結婚了，我已經改邪歸正，要過幸福快樂的生活！」72歲的他透露老婆小他10多歲，並秀出身分證上配偶欄「馨儀」的名字，登記結婚日期是去年11月2日！

雷洪出席大愛台《大林學校》新戲首映，秀身分證配偶欄。（林淑娟攝）

雷洪出席大愛台《大林學校》新戲首映，秀身分證配偶欄。（林淑娟攝）

雷洪笑稱自己泡過溫泉絕對很清醒，「我已經清醒過去做的一切不是很正當，我要很慎重地講，我以前那種生活是錯誤的！我要把以前所有不對行為告知所有天下的男人，男人喔，有錢就會搞鬼！我們要的老婆是要她的內心，不是以外表取人。過去我年少無知，做了太多比較不好的示範，老婆也要討一個就好，我要告訴大家，我不會再像以前一樣！以前的事不會再發生，我真的結婚了！」

認識交往一年多的閨蜜變老婆的轉折？雷洪表示：「畢竟事件會教導、時間會讓你好好思考你的行為對與不對，得到的最終是什麼？我年紀有了，要的是照顧、怕的是孤獨，年老絕對會孤獨。我已經清楚以前所做的一切都是不正確的，希望大家不要像我這樣，老婆很辛苦的！」至於為何選在這時公佈？是老婆懷孕了嗎？他四兩撥千斤說：「為什麼要問尖銳的問題？我只是告訴你們，我有人（老婆）了，不會再有那些事件！我的壞習慣已經不要啦，那是不對的！」

小孩知道他再婚，還問他「爸爸你72歲了，還要啊？」是否會辦婚禮？他說應該要辦啊，「請吃飯絕對要請，人家也是父母生的啊，不管年齡多大，她還是人家的兒女，要照固有的民俗。而且人家還不嫌棄你以前有這麼壞的紀錄」。

他坦言認識一年多才跟對方結婚，一開始他也有點怕重走舊路，但對方本質、本性善良，且對他體貼照顧，「雖然70幾了，還有人願意照顧我，我也很感恩了，她也可以也沒有後顧之憂。」至於對方是否也結過婚，他認為大家既然交往就不要談過去，否則就談不成了。

雷洪出席大愛台《大林學校》新戲首映。（林淑娟攝）

他也透露跟過往的妻妾們都已經斷了，沒有聯絡，「我真的改邪歸正了，以前都是不正確，只是年輕體壯好玩，但覺得虛空，到這年齡，一定要接受孤獨寂寞，所以我才會在好友閨蜜之間挑選一個年紀較接近、最起碼要能照顧我的對象。」

(中時 )