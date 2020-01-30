美國電動車廠特斯拉（TESLA）近日公佈2019年第4季財報，獲利表現優於預期，並釋出一些利多消息，促使盤後股價飆漲14%至近660美元，創下空前新高，若此一股價表現能維持至美國週四開盤，特斯拉執行長馬斯克的身家將達到360億美元（約新台幣1.08兆）。

根據《彭博》報導，特斯拉上季財報亮眼，營收年增2.2%至73.8億美元，且跨界休旅車Model Y的生產計劃持續提前，顯然令投資人驚喜。此消息激勵特斯拉盤後股價飆升逾10%，截至紐約時間下午5點16分，股價已漲近12%至649美元，這也使得馬斯克在短短1小時內增加近23億美元（約新台幣696億）的財富。

若此一股價表現能維持至美國週四開盤，馬斯克身家將達到360億美元（約新台幣1.08兆）。根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index），截至美股周三收盤，馬斯克的財富淨值為336億美元（約1.01兆元台幣），今年來已大增22.1%或61億美元（約930.19億元台幣），在全球名列第27。

報導指出，馬斯克持有5分之1的特斯拉流通股，這佔據他大部分的財富，此外還有來自SpaceX的146億美元。據報導，自去年10月特斯拉Q3財報轉虧為盈，股價就一路上升，目前市值已超過1000億美元。

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(中時電子報)