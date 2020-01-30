一位網友在PTT上指出，農曆新年過了2,30年，總覺得過年的「年味」似乎越來越淡，不過百思不得其解，因為仔細想想，現代科技發達，娛樂更多元，比起以前過年，家人團聚只能看著賀歲節目，如今的過年，應該更有趣、更有「年味」才對。眾人卻點出殘酷真相，指出年味真的已漸漸消失。

原PO表示，常聽人說「年味越來越淡」，卻認為以前的過年娛樂只有老三台，除了依舊打撲克牌和麻將外，家家幾乎都在看「萬戶團圓除舊歲」或「菲哥選妃」等節目，現在人明明選擇更多，電視節目更是多元。照理來說，應該是前人要覺得「年味」變更淡，而不是到現在這代才覺得吧。

何現在過年「年味」越來越淡？網友指出，這已是不可辯駁的事實（摘自PTT）

為何現在過年「年味」越來越淡？網友指出，這已是不可辯駁的事實，其中，家庭人口就是明顯的例子，「以前人多，現在人少」，以前過年總是親戚大團圓，現在親戚少，年味自然越來越淡。

而另一點，網友更是點出現代人過年的殘酷真相，正因為原PO說的「科技發達」，讓現在的年味越來越淡。以前親友聯絡並不方便，現在各種通訊軟體發達，大家隨時都能保持聯繫；娛樂種類變多，大家圍在一起做一件事、看一個節目已不符合多元開放的社會，畢竟老中青喜歡的東西都不同。更別過現在人更常利用年假出國玩，就是利用交通和科技發達，親友已不是要趁過年才能難得一見；返鄉回家，也不像以前，真的有「好久不見」的感覺。這就是一點一滴流失的「年味」。

網友表示「以前沒得選，大家吃一樣的、看一樣的，年味來自這種共同體概念」、「正因為選擇變多，所以你的新年不是我的新年」。

(中時電子報)