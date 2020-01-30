由埔里鎮公所配合在地青年規畫的「埔里森林 逐燈祭」，今年活動將由去年的1個晚上，擴大為8天；並於2月1日起揭開序幕，從台灣地理中心山清水秀碑的登山道，持續往中心點至虎頭山第2層成為環狀的動線，讓民眾提限定版手提燈至山上，並在中心點的台灣之心許下心願後敲下心鐘。
埔里鎮公所今30日由鎮長廖志城主持，為「埔里森林 逐燈祭」舉行記者會，並宣布今年逐燈祭將從2月1日下午4時30分起，在台灣地理中心碑前的埔里高工大操場由「一起森林逐燈」中正式揭幕，廖鎮長指這是在地青年人的創意思維，讓大家記起共同的回憶，歡迎鄉親全家大小共同參與。
廖鎮長並指出，台灣地理中心碑曾是日治時期能高神社所在地，希望透過活動讓鎮民逐光而上，找回過往榮耀。比較特別的是，去年活動只有1個晚上，今年將擴大為8天。
更值得一提的是，今年提燈是限定手提燈，透過創意設計，由果醬罐加上松果與LED燈條結合松鼠頭套，剛上網曝光，就廣受民眾注目，且愛不釋手，今年手提燈限定2000組，僅在2月1日16：30分起於埔里高工，採現場排隊發放，將有別於其他鄉鎮的燈會活動。
主辦單位表示，埔里森林逐燈祭最大的特色為高度的文化連結性與互動性，孕育台灣之心的森林與設置的創意燈色加乘輝映，展現出台灣之心－埔里的魅力，而1年1度讓民眾提燈上山，並在中心點設置敲鐘區，讓鎮民許下1年的心願，也讓參與者從心出發，加深活動的意涵與精神。
(中時 )
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