北海道星野度假村驚傳雪崩意外 8法國人受困1人昏迷 16:462020/01/30 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 綜合路透社、NHK報導，北海道知名的星野度村附近今日驚傳雪崩意外，導致8名到當地滑雪的法國人受困，其中已知一人心臟病發昏迷。（資料照／shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 綜合路透社、NHK報導，北海道知名的星野度假村附近今日驚傳雪崩意外，導致8名到當地滑雪的法國人受困，其中已知一人心臟病發昏迷。 NHK報導指出，今日下午3時30分左右，北海道知名度假勝地星野度假村附近的占冠村突然發生雪崩，導致8名在附近滑雪的外國男女旅客受困，當地警方表示，其中一人自行脫困後向警方報案。 警方及消防部門接獲消息後，已趕赴現場進行救援工作，救難人員隨後救起受困7人，不過一人已昏迷。消息指，這名昏迷患者為一名40多歲法國人，性別未明。 (中時電子報) #驚傳 #雪崩 #北海道 #星野度假村 #滑雪 #法國 #受困 #昏迷 也許您會感興趣 推薦閱讀 土耳其6.8淺層強震 增至29死逾千人受傷 09:232020/01/26 國際 Kobe Bryant驚傳墜機身亡 《婉君》女星當年也因空難葬身大海 05:052020/01/27 娛樂 《愛的迫降》孫藝珍驚傳拍戲過勞送醫急診！ 17:422020/01/27 娛樂 阿富汗民航機驚傳墜毀 18:172020/01/27 國際 台中惡火女遭燒成焦屍 消防員為搶救還墜樓受傷 11:572020/01/28 社會 紅人49轟重砲游泳離奇受傷 能否趕上開季成疑慮 14:452020/01/29 體育 波蘭人也超愛玩刮刮樂 還能玩出好運氣？ 21:172020/01/29 娛樂 金山驚傳槍擊案 男子臀部、大腿中槍送醫 10:542020/01/30 社會 高齡86 日本上皇明仁驚傳昏倒 12:532020/01/30 國際 金山驚傳槍擊案 犯嫌主動投案 15:132020/01/30 社會 國際熱門新聞 「五眼」包圍網破了？繼英後 歐盟也決定給華為生路 - 國際 2020武漢風暴》武漢肺炎病毒致死率 世衛暫估2％ - 國際 2020武漢風暴》讚北京防疫力 世衛秘書長籲各國向大陸學習 - 國際 高齡86 日本上皇明仁驚傳昏倒 - 國際 北海道驚傳雪崩意外 8法國人受困1人昏迷 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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