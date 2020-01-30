綜合路透社、NHK報導，北海道知名的星野度假村附近今日驚傳雪崩意外，導致8名到當地滑雪的法國人受困，其中已知一人心臟病發昏迷。

NHK報導指出，今日下午3時30分左右，北海道知名度假勝地星野度假村附近的占冠村突然發生雪崩，導致8名在附近滑雪的外國男女旅客受困，當地警方表示，其中一人自行脫困後向警方報案。

警方及消防部門接獲消息後，已趕赴現場進行救援工作，救難人員隨後救起受困7人，不過一人已昏迷。消息指，這名昏迷患者為一名40多歲法國人，性別未明。

(中時電子報)