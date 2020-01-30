民眾瘋搶口罩，台南市學甲區格安德公司30日開放500個名額，每人限購2盒口罩，民眾6點多就去排隊，號碼牌一下子發光；將軍區康那香觀光工廠30日口罩缺貨，撲空民眾火大，認為公司訊息不實，要求警方到場處理。

康那香不織布觀光工廠29日在臉書公告，30日上午休館盤點，下午1點開館。今天康那香盤點後公告，口罩已無庫存，上百名前往採購民眾不滿，認為康那香訊息不實，並報警處理。在警方居中協調、康那香董事長戴榮吉出面安撫，並免費贈送每人一包兩片裝口罩約300份才平息糾紛。

康那香公司表示，因觀光工廠還有販售其他產品，所以依公告時間開館，但經盤點口罩已無庫存，且生產線機器調整，無法生產供應下午販售，以後會提早公布庫存，避免民眾撲空。

位於學甲的格安德公司，平日並未販售口罩給一般民眾，為了服務在地及急需的口罩民眾，30日開放500個名額，每人限購兩盒，許多民眾不到6點就去排隊，號碼牌一下子就領光，許多向隅的民眾著急又焦心，格安德公司表示，公司也要先服務原有客戶，會在臉書公布下次販售時間。

(中時 )