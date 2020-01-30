南庄分駐所員警協助老翁找尋過夜處所。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

頭份派出所員警協助男子脫困排水溝。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

南庄分駐所員警協助走失旅客歸隊。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

大河所員警協助男子更換電動機車電池。〔頭份分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣警頭份分局春節期間為民服務不打烊，其中位處熱門旅遊景點的南庄分駐所，就連續協助2名老邁旅客赴南庄旅遊受困事件，尖山所員警協助迷途老婦回家，頭份所員警協助受困排水溝男子脫困，大河所員警協助騎乘電動機車民眾更換電池，都讓民眾在春節期間感受警方滿滿的關懷愛心。

頭份分局春節期間服務不打烊，其中，尖山所員警許接獲民眾報案稱，頭份市中華路福懋加油站對面公車亭有迷途老人，經警員林宗緯積極協助下，順利查到老婦身分並通知家人領回。

而向來負責南庄旅遊熱門景點安全維護的南庄分駐所，在春節期間，先後許接獲民眾報案指稱，有1名年約7旬的老翁獨自坐在永昌宮前廣場階梯上，需警方協助，所長陳昱升立即與警員黃俊尉前往處理，發現王姓老翁神色疲倦、徬徨無助地獨自坐在廟前廣場的階梯上，經詢問了解原來老翁原本計畫騎車至獅潭鄉靈洞宮香客大樓借宿一宿，不料夜色已深且又下著綿綿細雨，加上自身體力已耗盡，便決定先在南庄找間旅館休息，不料過年期間一房難求，無計可施之下只好在廟前階梯休息。

員警見天色已晚山區氣溫偏低，考量老翁安全，馬上協調巡守隊出借永昌宮旁巡守隊辦公室及提供睡袋及棉被，讓老翁有了暫時休憩處所。

另外，一名旅行社導遊神色慌張的至南庄分駐所設在南庄市場二樓的春節交通疏導前進指揮所，表示有位72歲的團員上完廁所後找不到人，希望警方協助尋找，所長陳昱升立即調派警員張逢文、陳偉帆、趙乃慧、邱文均及多名協勤民力於週邊場所及道路進行地毯式搜索，10分鐘後內找到柯姓老翁，立即將其帶回前進指揮所並通知導遊及家屬前來領回。

頭份派出所則是接獲民眾報案指稱，有1名上身裸露男子，只穿內褲受困在中興路165號後方大排水溝內，警員丁翊烜、李昀聲立即前往處理，發現男子無法自行爬出，警方除安撫該男子外並通報消防隊前往救援，經警消人員提供梯子後，該男沿著梯子順利爬出。

而大河所員警所則是接獲楊姓民眾報案，指稱自己騎乘的電動機車，因電量耗盡無法行駛，員警隨即駕駛巡邏車載楊民至三公里外的電池更換站換電池，順利發動機車後離去。

(中時 )