聯邦快遞宣佈擴展亞太地區到歐盟國家的FedEx國際優先分送快遞服務（IPD）與FedEx國際經濟分送快遞服務（IED）的據點。除了現有的航線外，即日起聯邦快遞為FedEx國際優先分送快遞服務及FedEx國際經濟分送快遞服務分別增設12條及47條新航線，將13個主要亞太市場的IPD 及IED服務據點延伸至歐盟28個國家。

藉由新增航線，這兩項服務將簡化並加快亞太地區及歐盟國家之間的跨境遞送，幫助企業，尤其是中小企業，能夠更快速地將貨件交付給客戶。強化連結為亞太地區的客戶提供便利且高效率的遞送方式，將原產地單一地點的多個包裹，遞送至歐盟國家內的不同收件人。

舉例來說，客戶可使用FedEx國際優先分送快遞服務或FedEx國際經濟分送快遞服務，同時將20個包裹從台灣統一寄給德國的不同收件者。這些包裹的清關流程將透過一張貨運標籤及綜合商業發票處理。而客戶可藉由替代管道如仲介，縮短週期時間並加快貨件遞送速度。

聯邦快遞亞太區總裁蕙嘉琳（Karen Reddington）表示：「亞歐會議（ASEM）參與國家之間的貿易量占世界商品貿易量的55%。歐洲與亞洲之間的貿易關係日漸緊密，將帶來擴大雙邊貿易的機會。隨著客戶對跨境物流需求的增加，擴展FedEx國際優先分送快遞服務及FedEx國際經濟分送快遞服務的據點，將幫助我們在亞太地區的客戶把握全球商機，並挖掘新的可能性。」

聯邦快遞為亞太地區的企業提供FedEx國際優先分送快遞服務單點清關（SPOC）和FedEx國際經濟分送快遞服務單點清關（SPOC）服務，讓企業可以透過一張空運提單，將多件包裹從單一地點遞送至歐盟28個國家內不同收件人。

為了幫助亞太地區企業連結歐洲市場商機，聯邦快遞已擴展了FedEx國際經濟快遞服務與FedEx國際經濟快遞大貨服務。除了現有的航線外，聯邦快遞已為其國際經濟快遞服務增設了148條歐亞航線，且為國際經濟快遞大貨服務增設了56條歐亞航線。

如欲瞭解更多，可瀏覽FedEx國際優先分送快遞服務官方網站。

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