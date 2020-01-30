由裵珍映領軍，平均年齡不到20歲，總以學院風制服造型現身的小鮮肉男團CIX，出道雖然只有6個月，卻已相當活躍，他們3月初即將展開美國五都市巡迴演出，也預定於3月29日來到台北國際會議中心舉辦首次台灣見面會，門票售價分為4880元、3580元和2880元三種，將於2月1日（六）於ibon機台及網路同步售票。

CIX成員中，裵珍映曾與Wanna One成員們共同訪台，也曾在去年獨自來台舉辦見面會，而沒來過的BX、昇勳、龍熙與炫皙四位成員，對於初次造訪台灣都相當興奮。可愛貼心的CIX也為了獻給台灣粉絲最完美的福利而傷透腦筋，除了會後全場所有粉絲都能與CIX五位成員近距離擊掌外，更送出「CIX小天使召喚卡」（A區），讓當天來參加的FIX們能夠在活動後想起CIX，隨時都可以用手機召喚他們。

當天現場也將準備真人等比例的CIX人型立牌，除了提供歌迷拍照留念，會後更將直接贈送給現場五位的幸運粉絲，還有機會得到內含CIX親密問候的AR動相片，詳細資訊請洽執行力整合行銷臉書專頁。

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(中時電子報)