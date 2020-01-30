為加強武漢肺炎疫情防治，最高檢察署30日正式發文台灣高檢署及金門高分檢，指示各地檢署打擊民生犯罪專組，嚴查追究違反《傳染病防治法》的刑事責任，並適時發布新聞，彰顯檢察機關重視疫情防範及嚴懲違反防疫規定的決定，以安定民心。

最高檢函指出，武漢肺炎已經被衛福部公告為「嚴動特殊傳染性肺炎」，為有效遏止在台影響及蔓延，行政院已經在1月20日成立「嚴動特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，全面防範新型冠狀病毒肺炎疫情、確保防疫安全。

最高檢函指示，各地檢察署應積極查緝違反《傳染病防治法》案件，其中第61條規定，若針對口罩、酒精等徵用防疫物資進行囤積、哄抬價格且情節重大者，可處1年至7年有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

第62條規定，明知自己罹患傳染病卻未依規定接受隔離、致傳染於人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。及第63條亦規定，若傳播疫情不實訊息者且足生損害公眾或他人，可科處300萬元以下罰金。

同時，台高檢及金門高分檢統計彙整各地檢察署受理的違反《傳染病防治法》案件數據資料，每周一陳報最高檢。

(中時 )