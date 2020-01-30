在英國定於1月31日正式「脫歐」前夕，歐洲議會29日投票表決通過英國脫離歐盟協議，在場議員還手拉手齊唱《友誼地久天長》送別英國。至此脫歐已完成主要程序，英國將在1月31日晚與歐盟分手，進入為期11個月的過渡期，雙方展開自由貿易協議談判。

當地時間29日晚，歐洲議會以贊成621票、反對49票，棄權13票順利表決通過英國脫歐協議。

據香港中通社30日報導，投票前，各黨團領袖進行了激情洋溢的辯論，多數人表達了對英國脫離歐盟的遺憾。歐盟執委會主席馮德萊恩在投票前表示，「我們會想念英國，歐盟和英國依舊是好朋友和好夥伴，但從現在開始，歐盟與英國的新夥伴關係談判即將開始」。

富有戲劇性的是，投票結束後，在場議員手拉手唱起蘇格蘭經典歌曲《友誼地久天長》，以這首家喻戶曉的「離別之曲」送別英國，表達對英國離開歐盟的惋惜，並祝福英國與歐盟之間開始新的友好關係。不少議員潸然淚下。歐洲議會議長薩索利說：「你們離開了歐盟，但你們仍是歐洲的一部分。」

1月29日，在比利時布魯塞爾，歐洲議會議員在英國「脫歐」協議投票後相互致意。（新華社）

按照既定程序，英國脫歐協議在歐洲議會表決通過後，還需歐盟理事會投票批准。根據這份協議，英國將在1月31日正式脫離歐盟，雙方隨即將圍繞未來關係展開談判。

英國於2016年舉行公投通過脫歐，自2017年3月正式通知歐盟啟動脫離程序，期間歷經曲折談判，及英國政黨意見分歧，使得脫歐期限多次延期，終於在29日走到最後一關，為有序脫歐鋪平道路。

目前歐盟擁有28個會員國，在1月31日英國當地時間晚11時，英國將成為史上第一個離開歐盟的國家，改變長達近半世紀的歐盟成員國身份。

不過，1月31日脫歐後，倫敦和布魯塞爾將進入為期11個月的過渡期，在此期間內雙方將針對自貿協議展開談判。因此，1月31日過後英歐情況不會立即大改變。英國的民眾在今年12月31日前，仍能在歐盟成員國工作並自由從事貿易，但官方不再推派代表在歐盟機構中發聲。

(中時 )