2019新型冠狀病毒疫情持續擴大，全台開工後陷入蜂搶口罩風潮，台南地檢署30日組成專責小組，放話針對囤積或哄抬相關醫療用品、散播不實疫情訊息者，展開追查偵辦，台南市長黃偉哲30日持續視察口罩工廠，呼籲民眾不必恐慌。

新春開工首日，各級政府單位都投入抗疫工作行列，台南5家生產醫療級口罩工廠，每天產能達85萬片，黃偉哲30日視察工廠生產線，呼籲民眾配合中央防疫政策，不必恐慌大量搶購口罩囤貨。

黃偉哲表示，民眾適當做好足夠的預防即可，切勿私自囤貨，使醫護、警消、櫃台等第一線人員買不到口罩使用，將請台南市消保官到各大賣場通路了解消費端供應狀況，稽查是否有不當屯貨及哄抬價格的亂象。

不過網路上仍傳出台南市有民眾排隊搶購或者貨架上口罩一空的訊息，台南地檢署跳出來放話，將以違反傳染病防治法及其他相關法規，偵辦囤貨、哄抬醫療產品與散布假疫情消息者。

台南地檢署即日起實施門禁管制，僅開放東、西側出入口，進入者均須量測體溫，地檢署備有消毒酒精消毒，現行犯如有發燒、咳嗽等疑似症狀，或發現有高風險疫區相關接觸史者，均予以隔離訊問。

(中時 )