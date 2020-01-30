京城建設集團農曆年期間建案5天來人121組，銷售近20戶，另有收小訂的預約戶19戶，京城建設發言人周敬恆30日表示，由於大陸武漢肺炎疫情屬於短期現象，未來疫情發展如未惡化，房市應很快可恢復。

周敬恆30日表示，今年農曆年，京城建設集團總共有13個建案，在線上銷售，也因為今年案場較多，來人總數比去年農曆年期間，並未減少，所有案場加總來人共121組。

他說，整個集團在農曆年期間，總共銷售近20戶，另有潛銷預約戶19戶。

周敬恆指出，今年農曆年受到武漢肺炎的影響，應屬短期現象，未來，如果疫情發展狀況未再惡化，房市應該很快可恢復，因為房地產市場取決於未來信心。

代銷京城建設「美術皇居」的上揚國際營業二處總經理朱建雄表示，農曆期間總共成交4戶，平均1天約1戶，120坪的成交2戶，60坪和70坪的產品各成交1戶，大都是區域客戶，其中有一位買家則是在美國經商，利用過年返鄉購屋。

他說，至於預售建案「世界心」，農曆5天假期，也有19戶下訂。

(工商 )