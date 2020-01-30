聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，現階段台股有三大重點值得留意，其一，台股到底會跌到什麼時候？根據SARS疫情經驗，2002年11月16日爆發第一起病例至2003年5月9日北京宣佈疫情有效控制，期間台股重挫近千點，歷經約5個月的震盪修正後，台股展開近一年的大多頭行情，大盤自4,044點上漲至7,135點，漲幅逾3千點。

經過SARS事件，各大研究機構對疫苗的研發及病情的防疫，已有更充足準備，因此本次疫情有效控制的時間，相比SARS將會大幅下降，預計時間不超過一個月，加上整體景氣循環仍處於初升段，台股更具備高殖利率的保護，最壞的情況預期回測10,900點附近。

其二，股票該賣嗎？建議投資人可將中長線資金抽出，做短線的放空及搶反彈，待大盤回穩，再重新進場布局，但並不代表在恐慌性下殺時賣，而應等待第一批低接買盤及政府基金進場，逢反彈再賣。

其三，後續止跌回穩的關鍵？大盤能否止跌回穩甚至帶出強力反彈的觀察重點有兩點，包括31日陸客全數離境後，14天內是否出現群聚感染，以及2月10日大陸能否如期開工。建議投資人在大盤回穩前，應先降低資金比例，若要搶短或短空，也以小資金操作。

個股方面，本周納入投資組合的彩晶，受國際利空影響連帶拉回，惟全年展望依舊樂觀，若季線7.3元附近能有效支撐，投資人則可分批進場低接。

(工商 )