倫元投顧分析師陳學進表示，台股30日開低重挫，終場下跌696.97點，跌幅5.75％，收在11,421.74點，櫃買指數同步收黑，終場下跌9.36點，跌幅6.22％，以141.01點作收。

三大法人方面，外資轉賣177.97億元，投信續賣27.79億元，自營商轉賣58.13億元，外資於台指期貨市場更大舉減碼11,751口多單，累計淨多單部位為18,239口，心態相對謹慎保守。

湖北武漢肺炎疫情截至1月29日止，全中國確診病例高達7,711例，死亡率達2.2％，大陸為有效控制疫情蔓延，不得不擴大封城範圍，同時宣布延長2020年春節假期至2月2日，此舉除造成心理面的恐慌外，更將影響正常的經濟活動，導致市場動盪加劇。

台股30日遭受波及，除防疫概念股美德醫、恆大、康那香、新麗、南六、雙邦、花仙子、美吾華、國光生、豪展及熱映等，以及線上遊戲與電子商務等概念股大漲外，其餘個股無一幸免，尤其旅遊業、餐飲業、航空業及湖北武漢設有廠房的台資企業等均受重創，投資人宜儘速避開。

根據2003年SARS疫情觀察，當時台股受和平醫院封院衝擊，短短6日從4,677點急速下跌至4,044點，跌點達633點，跌幅13.5％，然隨疫情獲得有效控制後，大盤再度至4,044點大漲至7,135點。況且此次市場已有充足經驗與戒心，加上全球經濟較上次為佳，因此預期經恐慌性賣壓宣洩後，下周整體盤勢將可望逐步回穩。

個股方面，本周納入投資組合的毛寶，隨著武漢肺炎疫情升高，加上進入流感高峰，防疫概念股趁勢而起，30日持續強勢攻上漲停板，終場留有近10萬張委買單，後續疫情若不幸擴大，股價仍將續漲再創新高。

操作方面，趁此次疫情可順勢檢視手中持股，若屬受惠的產業或公司，拉回可以多加留意，反觀受害的族群或個股，反彈則宜儘速避之。

(工商 )