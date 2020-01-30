運達投顧分析師洪任浚認為，股市漲跌都是一時的，最終仍將回歸基本面表現，指數重挫來自於信心問題，只要疫情能夠趨緩，股市也將回歸正常走勢，因此基本面動向相當重要，營運維持成長的族群將是疫情後的反彈先鋒部隊。個股方面，本周納入投資組合的順達，非資訊科技（IT）領域訂單帶動營收和獲利成長。

他指出， 5G仍是全球重要布局方向，第一階段的建置期主要以基地台及網通設備為主，對於高階的印刷電路板（PCB）需求亦會增加，由於5G基地台架構與4G不同，基地台數量會增加到4倍以上，同時也需使用高階的新材料。

台光電（2383）過去以智慧型手機為主要產品項目，近年來積極布局基地台與伺服器相關產品，今年也將陸續發揮成效，而智慧型手機轉向5G規格發展，有利於高階產品的出貨提升。儘管短期受武漢疫情影響生產，長期來看仍處於相對低檔區，成長趨勢不變，待股價整理後尚有高點可期。

(工商 )