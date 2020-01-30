金鼠年開紅盤日，上演股匯雙挫，台股慘摔5.75％，新台幣開盤展開補貶，一路向下重挫，上演股匯雙殺，終場收在30.277元兌1美元、創一個半月新低，大幅貶值2.71角或0.9％、創逾三年半單日最大跌幅，台北外匯經紀公司成交量14.13億美元、為三個半月單日最大量。

匯銀主管指出，農曆春節假期啟動，大陸武漢肺炎疫情也同步擴大，使得全球金融市場在過年期間全部重挫，由於台灣休市五個交易日，年後開紅盤展開補跌，且台股跌幅大於預期，新台幣也一洩千里，盤中連闖30.1元及30.2元，且一度逼近30.3元，但部份出口商順勢進場拋匯後，尾盤跌勢略見收斂。

匯銀主管認為，概估外資這一下子出去至少超過10億美元，接下來還是全看武漢肺炎疫情變化而定，如果全球金融市場反應趨和緩，外資匯出力道減少，台股也已一次跌夠，新台幣可望跟著止貶。反觀外資若還是把台股當提款機，持續大量匯出，新台幣短線恐怕就直接靠向30.5元關卡。

(工商 )