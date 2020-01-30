鼠年開工第一天，台股因武漢肺炎疫情影響大跌，總統蔡英文發表敞廳談話，對疫情造成經濟衝擊，提出8點要求：

一，穩定股匯市，減少短期心理因素衝擊。

二，輔導企業做好防疫，保證供需不受影響。

三，給予紓困，特別是交通運輸、觀光旅遊、休閒，給予轉型升級的協助。

四，接待陸客旅遊團業者，配合政府防疫政策提早結束行程，觀光局補貼部分損失。

五，對受到疫情和網路交易影響的賣場、百貨業者，提出支持措施。

六，落實國內投資，公共部門投資加速，私部門不能放緩。

七，經濟部協助國際供需市場調整，降低疫情衝擊，落實台商回台，把握轉單機會，化危機為轉機。

八，行政院研擬特別法和特別預算。

蔡英文也表示，政府關心滯留武漢的國人，海基會和台商組織進行聯絡，以各種管道與對方溝通，把滯留武漢的國人接回來，特別是老人，小孩，慢性病，短期旅遊者，如果能把人接回來，將做好安置與防疫工作。

(工商 )