繼美日之後 南韓赴武漢撤僑包機今晚起飛 17:032020/01/30 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為美國撤僑包機已經從武漢飛抵加州。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓聯社報導，南韓外交部30日表示，政府派遣的首架赴武漢撤僑包機將於今晚8時45分從仁川國際機場起飛。 外交部表示，該機最多可搭載360人，將於31日上午回國。公民回國後將在與外部隔離的設施內生活並接受檢測。 政府表示，北京政府昨晚通報只允許南韓派遣一架包機赴武漢撤僑。南韓政府原本計劃30日上午10時和正午各派1架包機赴漢，31日再派出兩架包機。 南韓今天增2例新型冠狀病毒肺炎確診病例，累計為6例。 (中時 ) #武漢 #撤僑 也許您會感興趣 推薦閱讀 他從武漢回台開心趴趴走 網怕：拜託台中別淪陷 13:142020/01/26 生活 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新 武漢肺炎全球逾2100例確診 大陸宣布為防疫延長春假至2／2 03:232020/01/27 生活 2020武漢風暴》武漢肺炎增至80死 確診人數2744例 08:302020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》比爾蓋茲捐500萬美元 助陸抗武漢肺炎 09:272020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》武漢肺炎防疫 世衛秘書長赴陸急尋對策 10:052020/01/27 國際 武漢青年錄影冒險求救 痛罵政府：Ｘ的！ 11:312020/01/27 兩岸 防疫國際宣傳戰失焦 蔡正元：蠢的無可救 13:312020/01/27 政治 500萬人離開武漢去哪兒？7515人赴台灣 15:332020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》華南市場變「毒窟」 背後老闆遭起底 20:072020/01/28 財經 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 國際熱門新聞 「五眼」包圍網破了？繼英後 歐盟也決定給華為生路 - 國際 2020武漢風暴》武漢肺炎病毒致死率 世衛暫估2％ - 國際 2020武漢風暴》讚北京防疫力 世衛秘書長籲各國向大陸學習 - 國際 高齡86 日本上皇明仁驚傳昏倒 - 國際 北海道驚傳雪崩意外 8法國人受困1人昏迷 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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