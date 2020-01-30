韓聯社報導，南韓外交部30日表示，政府派遣的首架赴武漢撤僑包機將於今晚8時45分從仁川國際機場起飛。

外交部表示，該機最多可搭載360人，將於31日上午回國。公民回國後將在與外部隔離的設施內生活並接受檢測。

政府表示，北京政府昨晚通報只允許南韓派遣一架包機赴武漢撤僑。南韓政府原本計劃30日上午10時和正午各派1架包機赴漢，31日再派出兩架包機。

南韓今天增2例新型冠狀病毒肺炎確診病例，累計為6例。

(中時 )