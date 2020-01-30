據中新社30日報導，法國總統馬克洪29日表示，英國「脫歐」的日子是「令人悲傷的一天」，但他也警告英國，法國將在未來英國與歐盟相關貿易協議談判中「不屈服於壓力」。

馬克洪當天與到訪的希臘總理米佐塔基斯舉行會晤後發表上述言論。馬克洪表示，英國將在31日離開歐盟，這是令人悲傷的一天，對我們大家來說都意味著「失敗和教訓」。

法國多位部長29日也紛紛表達了對英國脫歐的看法。法國外交部長勒德里昂強調，英國脫歐後關於英國與歐盟關係的談判「最困難的部分還在後面」。法方現在就要堅守相關立場。他補充說，歐盟成員國保持團結一致對於未來的英歐貿易協定談判至關重要。

法國歐盟事務部長德蒙特查林概述了法國在英國脫歐問題上的官方立場，強調法國希望在英國脫歐後繼續與英國保持密切關係，並尋求保護法國本國公民、企業和農業。

歐洲議會於29日召開全會，以壓倒性多數表決通過英國脫歐協議，從而為完成英國脫歐協議在歐盟一方的所有程序舖平道路。該協議已經得到英國議會認可，並由女王伊莉莎白二世簽署成為英國法律。

按照協議，英國將於31日脫歐，隨後進入為期11個月的脫歐過渡期。英國須在過渡期內與歐盟談判各項「分手」細節，談判時間表很緊。德蒙特查林表示，如果英國要求延長有關談判期限，法國將不太可能提出反對。

(中時 )