聯德-KY(4912)指出，昆山廠配合當地政府因應疫情需要，預計延至2月9日開工。而除了昆山廠外，還有台灣、泰國、捷克及新設置的菲律賓廠，海外四廠可隨時支應大陸廠所需的產能。

聯德-KY昆山廠並非在武漢，不過，配合防疫需求，江蘇省要求停工到2月8日，估計2月9日復工。昆山廠占公司總營收60％，菲律賓新廠也將於2月量產，公司指出，假使昆山廠短期無法恢復，大部分產能海外四廠可以隨時投入支應，將出貨影響降至最低。

該公司運動器材2019年原本計畫出貨1萬台，但集中在去年第4季大量出貨，達成率僅7成。而2019年客戶僅在加州地區出貨，去年下半年新增東岸市場，年底開始鋪貨，今年客戶下單量倍增至2.5萬台，將延續高成長動能。

2019年手機VC出貨算是谷底，今年因應客戶要求，努力提早生產出貨，此外，今年開始出貨給全球知名的航太業者外，台灣電動機車電池模組與車架也開始量產出貨，這些新客戶新產品今年陸續發酵，營收貢獻今年逐步展開，雖然短期受到疫情衝擊，但美國科技股財報仍然不錯，聯德-KY估計公司2020年整體狀況，還會比去年還好。

(時報資訊)