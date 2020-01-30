受武漢肺炎疫情影響，伊林娛樂取消今（30）日開工團拜活動，而照常舉行開工團拜的凱渥則是嚴陣以待，現場全員口罩戒備。創辦人洪偉明表示，出席人員都有篩選，不忘呼籲大家要保護自己的身體健康。對於去年閃婚為人妻的愛徒林志玲，外界關注拼生子進度 ，他則妙回：「那就是他們的命了。」

新手人妻趙孟姿透露婚禮將在秋天舉行。（攝影／張祐銘）

農曆春節剛過，洪偉明說，林志玲每年都不忘跟他拜年，至於大家最關心的兩夫妻生子進度，洪偉明僅低調表示：「他們會按著自己的步調來，生子的問題就不特別琢磨囉，該怎麼補，都教過了喔！」但也十分心疼愛徒最近過於忙度，「她很累，瘦到肋骨都出來了。」間接透露肚皮依舊沒動靜。

剛與許孟哲新婚的趙孟姿，新手人妻的她直說自己好幸福，「過年期間都在陪婆婆打麻將。我覺得我很幸福，婆婆太會煮了，我就負責洗碗。」透露想先過兩人世界，生孩子的事就順其自然，至於何時辦婚禮？她表示考慮在秋天找一個戶外場地辦，待確定後再跟大家分享。

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(中時電子報)