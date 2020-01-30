總統蔡英文今（30）日下午偕同副總統陳建仁在總統府發表談話，蔡英文提出三點防疫指示，包括持續落實人流管理、控管防疫物資，以及有效宣導國人了解健康管理。此外針對疫情嚴重地區，蔡英文也表達慰問及關切，並承諾「行有餘力願意提供物資協助」。

蔡英文首先向防疫第一線同仁表達慰問之意，緊接著就疫情防疫指示，第一，持續落實人流管理，針對有中國旅遊史的民眾持續監控，包括強化數據申報、密切追蹤，且進行居家隔離，以防堵疫情破口；第二，針對防疫物資控管，年假後，口罩生產能逐步恢復每天420萬片，政府統一增購調控，確保供需無虞，「請國人勿恐慌搶購，政府將嚴格查緝囤積與哄抬」。

第三，有效宣導國人了解健康管理，以及不同工作場所的防疫作為，相關部門比照「抗SARS作法」提供最清楚、最正確的防疫訊息給民眾，蔡英文也呼籲，勿傳遞未經證實的假訊息。希望中央和地方腳步齊一，共同執行防疫工作。

此外，針對疫情對經濟造成衝擊，蔡英文也指出八點因應措施。第一，穩定股匯市；第二，輔導企業做好防疫；第三，針對受衝擊的產業進行紓困，包括交通運輸、觀光旅遊以及休閒產業等進行轉型升級協助；第四，針對接待陸客的旅遊業者，交通局將研議損失補貼方案；第五，針對零售業者研議支持措施；第六，公共部門投資加速、私部門投資也不能放緩；第七，強化轉單效應，化危機為轉機；第八，編列特別預算以備不時之需。

此外，滯留武漢的國人，政府將透過海基會與台商組織給予生活和醫藥協助，希望將優接回長者、小孩以及慢性病患者。「防疫視同作戰，政府會做好準備。」蔡英文也承諾，針對疫情嚴重的地區，行有餘力願意提供協助，基於人道考量也對疫區表達慰問關切之意。

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(中時電子報)