彰銀（2801）今（30）日發出重訊，確認有一行員挪用客戶款項之案，並強調為公司主動發現個案後通報金管會，並已將該行員移送司法偵辦。

而該案即本刊記者於上周1月25日大年初一獨家披露《3.6億消失有內賊！繼永豐、玉山銀理專涉監守自盜 再傳一家官股銀有弊案》的官股銀行。

據了解，數月前彰化銀行發現一名中部分行的女性理專，涉嫌未經同意挪用多名客戶帳戶數千萬元款項，而該理專與客戶來往達數十年、有一定交情關係。其中受害客戶還另發現所購買的投資型保單帳戶出現巨額數千萬元虧損帳目，也同時正向銀行展開求償的相關法律行為。

至於該名理專為何要挪用客戶款項？據悉，理專在銀行主管等多人長達數小時的詢問過程中，堅不吐露其動機及款項流向等案情細節。而該案也已在金融圈傳開，議論紛紛。

彰化銀行則表示，重視顧客權益保障，主動發現個案後已通報金管會、銀行局等主管機關並將此案移送司法偵辦，且已與受影響客戶聯繫，彰銀對客戶損害會全權負責。基於偵查不公開個案不予評論。

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(中時電子報)