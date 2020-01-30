中國武漢肺炎疫情嚴峻，澳洲宣布將把撤出武漢的澳洲僑民，隔離在數千公里遠的聖誕島拘留中心，已招致批評聲浪。澳洲政府今天為這項計畫辯護，宣稱「別無選擇」。

澳洲政府昨天表示，作為與紐西蘭聯合行動的一環，澳洲將從武漢撤離「孤立且脆弱」的澳洲僑民。

澳洲宣布將把撤出武漢的僑民隔離在聖誕島（Christmas Island），招致部分衛生官員批評。聖誕島距離澳洲約2600公里，曾於2002年至2018年充當拘留中心，留置成千上萬名難民。

內政部長杜登（Peter Dutton）說，澳洲「別無選擇」。他在坎培拉告訴記者：「現實情況是人們必須被安置在一個地方長達14天，我無法在雪梨、墨爾本或布里斯本騰出一家醫院（來安置）。」

「我沒有其他設施可以快速收容數百人，而聖誕島正是為這種情況專門打造的。」

閒置10年後，聖誕島上的移民拘留中心去年重新啟用，目前留置了一個坦米爾族（Tamil）家庭，澳洲政府欲將他們遣返回斯里蘭卡。

路透社報導，雖然總理莫里森（Scott Morrison）說，尚不清楚有多少澳洲僑民想要撤離中國，但澳洲政府表示，約有600名澳洲僑民向政府通報他們身處武漢。澳洲迄今出現7例武漢肺炎確診病例。

莫里森指出，嬰兒和年長者將是優先撤離對象。

截至目前，武漢肺炎全球確診病例共有7711例，累計170人死亡。

(中央社)