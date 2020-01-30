因應武漢肺炎疫情持續升溫，鴻海集團要求大陸廠區均暫延至2月10日再全面復工，市場擔憂疫情影響生產進度，鴻海股價殺低走低，終場跌停收在83.1元。分析師指出，疫情若無法在3月前改善，對鴻海等蘋果供應鏈恐暗藏缺工的風險。

湖北省政府發布春節假期延遲復工通知，要求境內企業不得早於2月13日24時前復工，鴻海集團在湖北武漢設有廠區據點，外界關注鴻海在當地布局恐受衝擊。

據了解，鴻海在武漢設有富士康科技園，疫情影響包括手機製造、工業機器人等員工近1.35萬人。

天風國際證券分析師郭明錤表示，若新型冠狀病毒疫情不能在3月前明顯改善，蘋果相關供應鏈恐面臨開工時間延後與缺工等潛在風險。

市場憂心疫情影響鴻海生產，開盤賣壓湧現，之後股價一路往下探低，終場跌停來到83.1元，創下去年11月來新低，成交量暴增5倍，高達15.3萬。

(中時電子報)