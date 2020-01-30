武漢肺炎疫情持續升溫，台灣也已出現本土案例，台中市各界加強防疫，台中市警局第四分局副分局長薛錦孟，30日帶著春社派出所員警到遠近馳名的「彩虹眷村」宣導防疫正確觀念，並指出不可隨意散布未經證實的疫情，相關疫情資訊可加入衛福部的「疾管家」LINE群組，掌握最新疫情。

春社派出所員警在副分局長薛錦孟的帶領下，拿著武漢肺炎防疫海報，向民眾一一詳細解說，防疫正確知識，並呼籲民眾勿隨意轉傳來源不明或未經證實之疫情資訊，應先查證內容是否屬實，避免觸法；民眾可加衛福部疾病管制署官方LINE群組「疾管家」，掌握相關防疫資訊。

第四分局長吳耀南表示，由於第一線員警執勤需經常出入公共場所、第一事故現場，接觸人員複雜，分局特別加購口罩及消毒酒精，讓員警執勤多一層保障，希望保護員警也保護民眾；同時提醒民眾如進出公開場所，戴口罩、勤洗手，是基本功，防疫工作全民動起來。

吳耀南表示，民眾若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請盡速就醫並在家休息，如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊，應先查證是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸法。

＃武漢肺炎＃彩虹眷村＃警察＃第四分局＃防疫宣導＃

(中時 )