花燈展出到2月8日，每晚6點到10點，福興宮歡迎民眾前來參加票選活動。（福興宮提供／張毓翎嘉義傳真）

主任委員呂明鍾（右四）與參加花燈競賽的6所學校校長，昨晚出席主燈點燈儀式。（福興宮提供／張毓翎嘉義傳真）

太保市長黃榮利（右五）昨晚出席主燈點燈儀式。（福興宮提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣太保市埔心福興宮位在一條不起眼的窄巷內，鮮少有外地人會來走訪，為了讓更多人看見這間宮廟，主任委員呂明鍾3年前開始帶領委員們辦理各項活動，不僅成立長照關懷據點，還舉辦路跑比賽。今年從春節至元宵節，辦理首屆「神農庇佑賞花燈競賽」，邀請民眾看花燈、參與票選活動，體驗過節氣氛。

從2017年接任福興宮主任委員的呂明鍾，小時候在當地長大，長大後離鄉就學，在外打拚過程中，福興宮主祀的神農大帝是他的精神支柱，現在事業有成的他決定返鄉，推廣當地的宮廟文化；主委特助廖怡茜表示，起初主委還自掏腰包，為村裡長輩辦了好幾場樂齡活動，之後在嘉義縣社會局協助下，成立長照據點，讓他們能提升長照服務。

廖怡茜說，其實沒有很多人知道這間廟，因此，他們認為舉辦活動能帶動人潮到福興宮，在這次的花燈競賽，廟方與鄰近的國中小一起合作，提供材料讓學生2到5人為一組製作花燈，並準備獎勵金鼓勵學生參展，一方面讓學生發揮互助合作的精神，另一方面希望能帶動人潮。

太保市長黃榮利、立委蔡易餘及參加花燈競賽的6所學校校長，昨晚出席主燈點燈儀式；廖怡茜說，福興宮前的花燈展出到2月8日，每晚6點到10點，歡迎民眾前來參加票選活動，選出2個喜歡的燈籠，即可獲得1張摸彩卷，參與抽大獎活動，元宵節當天也會公布得獎的學生。

(中時 )