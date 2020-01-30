屏東縣長潘孟安（中）30日公布「2020全中運」主視覺意象突破傳統令人驚豔，旅美設計師江孟芝（左）採用黑、紅、白等在地代表色，設計出識別系統、吉祥物「驕仔」並首推LINE貼圖，精準將屏東特色融入運動精神中。（謝佳潾攝）

屏東縣長潘孟安30日公布「2020全中運」主視覺意象突破傳統令人驚豔，旅美設計師江孟芝（左）採用黑、紅、白等在地代表色，設計出識別系統、吉祥物「驕仔」並首推LINE貼圖，精準將屏東特色融入運動精神中。（謝佳潾攝）

屏東縣長潘孟安（左三）30日公布「2020全中運」主視覺意象突破傳統令人驚豔，旅美設計師江孟芝（右二）採用黑、紅、白等在地代表色，設計出識別系統、吉祥物「驕仔」並首推LINE貼圖，精準將屏東特色融入運動精神中。（謝佳潾攝）

2020全國中等學校運動會將於4月在屏東「跳脫」登場，除比賽場地不再侷限一地外，屏縣府30日公布的主視覺意象也突破傳統令人驚豔，旅美設計師江孟芝採用黑、紅、白等在地代表色，設計出識別系統、吉祥物「驕仔」並首推LINE貼圖，精準將屏東特色融入運動精神中。

江孟芝指出，以往想到運動的代表色，就是奧運的黃、綠、藍、紅、黑等5色，但今年的全中運大膽採用「屏東代表色」，以原民琉璃珠的黑、紅藜的紅及燈塔的白，來設計一系列主視覺意象，為的不僅是要推廣運動精神，更要連結在地文化產業、發揚地方特色。

她介紹道，2020全中運LOGO的設計理念，是由「屏」字草書轉化而來，也是展開雙翅飛翔的意象，當中還融合雙手交叉的原住民舞蹈、煙火造型與跑道的曲線，展現運動、成長與榮耀的精神；而以縣鳥伯勞鳥為吉祥物的「驕仔」，除是取鳥的台語讀音外，也雙關「我屏東我驕傲」。

而為更有效行銷全中運，她還設計一款「全能驕仔」LINE動態貼圖，除有選手的比賽心情圖外，還融入新一代流行用語，拉近與年輕選手的距離，她強調，這一系列的設計創作都代表屏東的榮耀之子，將在今年全中運上大放異彩。

屏東縣長潘孟安說，將於4月18日至23日登場的全中運，會有一連串突破傳統賽事的做法，18項競賽會在縣內13個鄉鎮市展開，預計齊聚全國約1萬6000名選手到場競技。

(中時 )