武漢肺炎疫情引起高度關注，在網路流傳難辨真假，調查局新竹市調查站及台中市調查處就分別查獲「衛福部確認新竹市為武漢肺炎的淪陷區」及「X綜合醫院出現武漢肺炎疫情以致封院」，分別是由新竹市林姓民眾及台中市蘇姓民眾散布，目前已將林某約談到案，並積極約談蘇某，將函送轄區地檢署。

1月21日及28日，在臉書及LINE等社群平台，分別傳出「衛福部確認新竹市為武漢肺炎的淪陷區」、「X綜合醫院出現武漢肺炎疫情以致封院」等疫情不實消息，調查局新竹市站及台中市處調查官清查後，發現林姓新竹市民及蘇姓台中市民分別散布不實訊息，依涉嫌違反《傳染病防治法》約談林某到案，並將盡速約談蘇某，同時，還有多起散布疫情假訊息案正溯源調查中。

此外，「武漢肺炎病毒已定名為『SARI』，係SARS之進化病毒」的訊息，調查局查獲是由夏姓民眾散布，但內容來源已證實是由境外網站「香港討論區─金融財經投資群組」用戶「Spiderman」者散布，經大陸社群平台轉載流入台灣。

調查局強調，為防止不實武漢肺炎疫情假訊息誤導民眾，導致錯估疫情而延宕妥適醫療處置時間，甚至引發社會動盪嚴重影響公共秩序並干擾台灣疫情防治作業，在尊重言論自由前提下，必將積極查辦任何散布武漢肺炎相關不實訊息，並呼籲民眾切勿轉傳不實疫情訊息以免誤蹈法網。

(中時 )