武漢肺炎疫情升溫，中國大陸高階通用型空氣壓縮機製造廠力達-KY今（30）日宣布，力達福建泉州及江西九江兩地工廠原規劃2月3日開工，配合當地政府規定，延後至2月10日開工。並採取各經銷商客戶及供應商調整出貨時間，以及員工健康自主檢查及每日回報等因應措施。

力達指出，力達生產基地位於中國大陸福建省泉州及江西省九江，由於中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情，在春節期間持續影響，疫情尚未得到緩解，中國政府已公布延長春節假期，力達配合當地政府規定，延後開工日至2月10日。

力達表示，力達因應武漢肺炎防疫工作，實施三項應變措施，一、第一時間通知各經銷商客戶及供應商調整出貨時間，集團備有安全庫存，且集團工廠間生產亦可調配運用，待開工後將盡快加速出貨進度。二、透過網路通訊平台加強宣導正確的健康衛生知識及防疫保護措施，同時進行每日員工健康自主檢查及回報。三、將在工作場所內隨時加強環境及人員消毒，以確保公司生產營運能持續順利進行，並持續關注疫情發展，全力配合當地政府各項防疫措施，務必將影響降至最低。

力達強調，力達2020年營運目標及展望不變，仍將持續拓展節能型螺桿機的研發及銷售，將再提升螺桿機的銷售比重，持續關鍵零組件自製率七成，力拼內外銷市場能穩健向上，面對全球氣候異常情形加劇，綠色生產的發展刻不容緩，力達將持續致力研發推廣環保節能型的空壓機，為環境把關，提供綠色節能製造的最佳能源解決方案。

(工商 )