受到新型冠狀病毒肺炎疫情升溫影響，市場避險情緒升高，亞太股市全面下跌，港股29日急跌近8百點後，30日再收跌逾700點。

香港信報30日報導，恆生指數30日低開130點，午後跌幅擴大，一度大跌830點，見26,330點，創下2019年12月6日以來新低，最終收報26,449點，下跌711點，跌幅為2.6％。國企指數30日收報10,325點，下跌293點，跌幅為2.8％。

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