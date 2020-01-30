避險情緒升溫 港股再跌711點 17:232020/01/30 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到新型冠狀病毒肺炎疫情升溫影響，市場避險情緒升高，亞太股市全面下跌，港股29日急跌近8百點後，30日再收跌逾700點。 香港信報30日報導，恆生指數30日低開130點，午後跌幅擴大，一度大跌830點，見26,330點，創下2019年12月6日以來新低，最終收報26,449點，下跌711點，跌幅為2.6％。國企指數30日收報10,325點，下跌293點，跌幅為2.8％。 (工商 ) #避險情緒 #收報 #跌幅 #下跌 #港股 也許您會感興趣 推薦閱讀 肺炎恐怖肆虐！日股嚇趴 台股年後慘了 11:202020/01/27 財經 武漢肺炎疫情延燒 日股收盤重挫逾2％ 17:472020/01/27 國際 港股年後補跌嚇趴 暴殺逾800點 11:032020/01/29 財經 港股先崩800點 兩岸股市緊張 04:092020/01/30 焦點新聞 台股開紅盤 多頭向蘋果討救兵 內外資提高避險情緒迎開紅盤 04:092020/01/30 財經要聞 港股鼠年首日重挫近3％ 04:092020/01/30 財經要聞 補跌第1槍！台積電狂殺3％ 台股暴跌逾500點 09:012020/01/30 財經 受武漢肺炎疫情拖累 港股跌逾200點 10:512020/01/30 財經 亞股綠油油！港股再跌600點、日韓股重挫逾1.7％ 14:412020/01/30 財經 避險情緒增 元大滬深300反1爆歷史大量 16:332020/01/30 財經 財經熱門新聞 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 是你嗎？在小七買10元報紙 幸運中千萬發票大獎 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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