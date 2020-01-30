國外投資「好貴」！金管會30日公布，2019年全年壽險業匯兌成本高達新台幣2,910億元，創史上新高數字，比前年增加603億元，同時「一去不回頭」的部分，即壽險公司用來買避險契約的資金去年高達新台幣1,985億元，占整體避險成本的68％以上。

若以全年度來看，新台幣去年一整年僅升值2％左右，但因為匯率上上下下波動極大，且年初台美利差大，無本金遠期外匯（NDF）避險成本一度逾4％，再加上年中新台幣急升、急貶，壽險公司加買避險契約或增提外匯價格變動準備金，及國外投資金額已有新台幣17.6兆元左右，避險成本持續上升。

去年全年若壽險公司國外投資完全不避險，則帳上的匯損金額為新台幣2,410億元，加買了換匯（CS）及NDF，則全年這些衍生性商品評價損失達新台幣515億元，二者合計是2,925億元，全年收回13億元的外匯準備金，最後影響損益的匯兌成本就是2,912億元，創下壽險史上新高。

但去年全年壽險業稅前獲利仍有1,546億元，比前年成長88％以上，亦創史上新高；年底淨值達1兆9,297億元，亦是史上新高，比前年底增加77％以上；保險局表示，扣掉一次性購買衍生性商品避險成本1,985億元，則全年匯兌成本是927億元，壽險業稅前損益已涵蓋此成本，仍有1,546億元的稅前獲利。

(工商 )