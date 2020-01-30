大陸武漢肺炎確診病例突破6千例，台北市長柯文哲上午表示，以台灣跟大陸往來的密切的程度，未來一週將是防疫的危急期；具有公共衛生專業的前立委陳宜民也認為，大陸已經發現隱性帶原者，未來一週務必嚴密觀察，防疫絕不能因為疫情進展緩慢就輕忽。

柯文哲上午戴上口罩，他很嚴肅地說，因為大陸病例瞬間超過6千例，過完春節現在開始上班，以台灣跟大陸往來密切的程度，在未來的這一個禮拜，應該是防疫的危急期，如果這個時段沒有出現很多病人，後來變化會比較好應付，如果出現很多案例，大家就麻煩，為了保護自己，還是要戴上口罩。

曾參與過SARS防疫工作的前立委、現任北醫大教授陳宜民說，目前醫學界針對武漢肺炎進行的防疫作為，很大一部份都是植基在2003年SARS疫情爆發後的種種防疫與研究作為，包括以治療AIDS病毒的蛋白質抑制劑、使用武漢肺炎病後恢復健康者的血清，降低武漢肺炎染病者死亡率等就是一例。

（圖／報系資料庫）

陳宜民說，雖然武漢肺炎並非完全無藥可用，但距離研發疫苗上市還有一段時間，目前醫學界「只能先預防、治療仍待努力」。他還說，目前僅知武漢肺炎病毒有2至14天的潛伏期，但台灣還未出現真正的社區感染例子，都應該持續密切觀察。

此外，大陸已經發現隱性帶原者，本身不會發病卻可能傳染給旁人，他建議未來一週仍應持續觀察，在此之前，防疫絕不能因為疫情進展緩慢就輕忽。

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(中時電子報)